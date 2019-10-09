شاهد.. مدينة خاصة بالسيارات ذاتية القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت كوريا الجنوبية ببناء مدينة كاملة لاختبار السيارات ذاتية القيادة، وأطلقت عليها اسم (K-City).

تم تصميم المدينة الافتراضية للتأكد من قدرة السيارات على قيادة نفسها، وبلغت تكلفة الإنشاء أكثر من 11 مليون دولار وتحاكي "كي-سيتي" شكل أي مدينة أخرى في العالم، بشوارعها وأشجارها والإشارات المرورية والمطبات.

كما يعبر الشارع أشخاص افتراضيين، ما يضمن اختبار قدرة السيارات على التوقف وعدم التسبب بحوادث دهس. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من هذا المشروع تعريض المدينة لتقلبات مختلفة في الطقس.