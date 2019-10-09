طالب حاول التسلل خارج المدرسة.. فدخل العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

سقط طالب ثانوي في إحدى المدارس الأهلية بمحافظة الطائف السعودية من أعلى معمل بالدور الأول لفناء المدرسة، حيث أصيب بكسر في الحوض ونزيف في الرأس وكسر 3 أضلاع في الجهة اليمنى.

ووفقا لصحيفة سبق، يخضع الطالب حالياً للعلاج، بعد دخوله العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، حيث وصل إليه فاقداً الوعي بعد نقله بواسطة الهلال الأحمر.

في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي، أن الطالب سقط أثناء محاولته التسلّق لأعلى المعمل عبر المكيف عقب خروجه من مكتب وكيل المدرسة محاولاً التسلّل والخروج من المدرسة.

ووجّهت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الواقعة ورفع تقرير مفصل إلى إدارة المستشفى، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأبدى والد الطالب الذي وجد ابنه فاقداً وعيه بالعناية المركزة، استياءه واستغرابه من عدم وجود أي تسجيلات بكاميرات المراقبة التي كانت موجودة بمحيط الحادث، متهماً إدارة المدرسة بالإهمال.