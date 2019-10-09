5 أفلام عن الفضاء متعة وتشويق وغموض!

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هل أنتم من محبي أفلام الخيال العلمي، هل تأسركم خفايا الكون من حولكم، هل تجذبكم العوالم المجهولة لكواكب السماء؟ 5 أفلام عن الفضاء كلها خيال، متعة، تشويق، وغموض.

space odyssey

تتناول قصته لقاءات بين البشر وأجسام غامضة، حيث تتقصى رحلة فضاء إلى «المشتري» إشارة منبعثة من بعض الكتل الموجودة على القمر. وهو يتصدر قائمة أفضل عشرة أفلام خيال علمي.

Interstellar

صدر الفيلم في 2014، وتدور أحداثه عن مجموعة من المستكشفين الذين ذهبوا في رحلة طويلة لإنقاذ البشرية مع مشارفة كوكب الأرض على الانتهاء، والأمل متعلق بهؤلاء المستكشفين.

Gravity

اكتسح جوائز الأوسكار في عام 2014 ليفوز بسبع منها، بعضها في الفئات التقنية، بالإضافة لجائزة أفضل إخراج لألفونسو كوارون وأفضل إنجاز في التصوير السينمائي لـ«إيمانويل لوبسكى».

Life

صدر في 2017، وتدور أحداثه حول 6 من طاقم المحطة الفضائية الدولية، الذين يتوصلون لأحد أهم الاكتشافات في التاريخ البشري، وهو دليل على وجود حياة على كوكب المريخ.

Sunshine

أنتج الفيلم في 2007، وتدور قصته في المستقبل، حيث تصبح الشمس مشرفة على الموت، فيتم إرسال فريق دولي في مهمة إشعال الشمس، بواسطة قنبلة انشطارية نووية في عام 2057.