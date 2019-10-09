«حبيب الصايغ.. صوت الكلمة» شعار موسم بيت الشعر بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلن بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عن انطلاق موسمه الثقافي الجديد تحت شعار «حبيب الصايغ.. صوت الكلمة وصوْغ المعنى»، وذلك بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الشعرية التي ستحمل اسم الراحل الكبير وتستذكر عطاءه وتاريخه.

وذكر خالد الظنحاني رئيس الجمعية أن الموسم الثقافي لبيت الشعر في هذه الدورة سيحمل اسم الأديب الكبير حبيب الصايغ تخليداً لاسمه وتكريماً لذكراه، واحتفاءً بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكرٍ وشعرٍ على المستويين المحلي والعربي.

وأوضح الظنحاني أن أنشطة الموسم الشعري ستكون بطابعٍ متجدد ومبتكر، حيث ستتنوع الفعاليات في طبيعتها وأماكنها بهدف إثراء الساحة الشعرية في الدولة وتسليط الضوء على أهم الأسماء والمواضيع الشعرية. بدورها، قالت سليمة المزروعي مديرة بيت الشعر بالفجيرة: إن برنامج الموسم الجديد سيحفل بالعديد من الأمسيات والندوات الشعرية التي تم تخصيصها للقراءات الشعرية في مختلف المناسبات، فضلاً عن إقامة حفل تكريم الشخصية الفائزة بـ«وسام محمود درويش للشعر العربي» الذي أُطلق العام الماضي».