لماذا رفض طلعت زكريا التعاون مع عادل إمام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل 6 سنوات قدم الفنان عادل إمام مسلسل "العراف" في شهر رمضان واختار طلعت زكريا لمشاركة بدور في هذا العمل.

لكن بعد عرض المسلسل، فاجأ زكريا المشاهدين بإعلانه أنه لن يتعاون مع عادل إمام مرة أخرى، ما شكل صدمة للجمهور المصري والعربي الذي اعتاد على فكرة أن جميع العاملين في مجال الفن يرغبون بالتعاون مع "الزعيم"، وفق ما نشرته العربية نت.

طلعت زكريا الذي توفي ظهر أمس الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة، كان قد تحدث في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني عن أسباب قراره المفاجئ.

وقال زكريا حينها إن "الوقوف أمام عادل إمام شرف لأي ممثل" واعتبر أنه نال هذا الشرف أكثر من مرة، وبالتالي شعر أن عليه التوقف والتركيز على أعماله الخاصة، حيث يقدم عادل إمام أعمالا من بطولته المطلقة، لذا فضّل زكريا التركيز على أعمال خاصة به.

وأشار إلى أن الزعيم وضع اسم زكريا الثالث على شارة مسلسل "العراف" ليحل بعده وبعد حسين فهمي، إلا أن مساحة الدور المعطى له في العمل لم تعجبه ولم يستطع أن يبرز كافة إمكانياته الفنية فيها، حسب تعبيره.

هذا الأمر دفع زكريا إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن المشاركة في أعمال عادل إمام بعدما تعاونا من قبل في عدة تجارب من بينها "التجربة الدنماركية" و"عمارة يعقوبيان".

وكشف زكريا أن عادل إمام كان دائما ما يمازحه حينما يراه وبينهما علاقة جيدة، إلا أن الأمور تختلف عندما يتصل الأمر بالعمل.