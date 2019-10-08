ضبط طبيبة تجميل تقدم خدمات بالمنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة السعودية الرياض وبالتعاون مع الجهات الامنية من ضبط طبيبة جلدية تعمل في المنازل، وإحالتها إلى النيابة العامة.

واضح نائب مدير إدارة الالتزام بـ "صحة الرياض" الاخصائي خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجة بالخيوط ، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها ، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضاف أنه تم ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء.

حيث تواجه الطبيبة عقوبات تصل الى السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل لمائة ألف ريال، وكذلك سحب ترخيص الممارس.