وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي منذ قليل الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاماً، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

وأعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان طلعت زكريا؛ إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك":

"البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية ،الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزًا من رموز الفن المصرى وسيظل ، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكشف عزوز أن أسرة الفنان طلعت زكريا لم تحدد موعد الجنازة والعزاء بعد بحسب موقع مصراوي.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.