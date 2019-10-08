دار «قنديل» تضيء «بيغ باد وولف»

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

أعلنت «قنديل للطباعة والنشر»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تفاصيل مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض «بيغ باد وولف 2019» أمس، بمكتبة الصفا في دبي، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وأندرو ياب، مؤسِّس «بيغ باد وولف»، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة. وتناول حفل الإطلاق أبرز الفعاليات الثقافية المصاحبة للحدث الذي يبدأ في الفترة من 10 وحتى 20 أكتوبر الجاري، في مقر المعرض بمدينة دبي للاستديوهات.

رؤية ثقافية

وفي حديث خاص لـ«البيان» أكد جمال بن حويرب، أن رؤية دبي الثقافة تحمل بين طياتها الكثير من الأنشطة والفعاليات النوعية والاستثنائية، والتي تسعى جميع المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي إلى توحيد الجهود بعيداً عن التنافسية من أجل إبرازها ونشرها، بروح الفريق الواحد الذي يسعى إلى تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، إلى جانب خلق حراك ثقافي فعّال، وجعل دبي الوجهة الأولى للمواهب الثقافية، وتنمية الصناعات الإبداعية.

إبداع عربي

وأوضح بن حويرب قائلاً : إيماناً بدور مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة كونها منصة عالمية رائدة في مجال المعرفة والتنمية ورسالتها بنشر المعرفة عالمياً وتنمية الدور المعرفي للغة العربية والارتقاء بمستوى الإبداع لدى الشباب العربي، تطرح دار قنديل للنشر والطباعة التي تُعد الجهة العربية الأولى في تقديم المحتوى العربي بمعرض «بيغ باد وولف» إصدارات متعددة بإجمالي يصل إلى نصف مليون كتاب تضم 6000 عنوان، وتغطي معظم المجالات، لتلبي مختلف الميول المعرفية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاركتها الأولى في الحدث العام الماضي، والتي تم خلالها بيع أكثر من 70 ألف كتاب باللغة العربية من دور النشر العربية المشاركة ضمن جناحها، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يقدِّم جناحها مجموعة ثرية من الإصدارات والكتب العربية، حيث تمَّ استقطابها من 24 دار نشر محلية، و18 دار نشر دولية، بعدد كتب إجمالي يصل إلى نصف مليون كتاب تضم 6000 عنوان، وتغطي معظم المجالات، لتلبي مختلف الميول المعرفية.

شغف القراءة

وفي كلمته خلال الحفل، أشار بن حويرب إلى حرص «قنديل للطباعة والنشر» على المشاركة بفاعلية، وللعام الثاني على التوالي، في معرض «بيغ باد وولف» الذي يشكل حدثاً ثقافياً رائداً ومبتكراً، ومنصة ضخمة تجمع أهم الإصدارات العالمية تحت سقف واحد.

3 ملايين كتاب

وبدوره، قال أندرو ياب: «القراءة تطور أفكارنا، وتعطينا معرفة لا نهاية لها، كما تبقي عقولنا نشطة؛ ولذلك من المهم تعزيز القراءة في المجتمعات، لذا نعود مجدداً إلى دبي هذا العام، من خلال معرض «بيغ باد وولف» الذي سيتضمّن 3 ملايين كتاب، ونحن على ثقة بأن لدينا كتاباً مناسباً لكل نوع من أنواع القرّاء، ونحن نطمح من خلال المعرض إلى إنشاء منصة تُلْهم الناس لتحقيق أحلامهم وتمكينهم من المعرفة من خلال جعل الكتب في متناول الجميع ومتاحة لكل الأفراد».

أنشطة

تتضمن فعاليات «قنديل» في المعرض أنشطة لكل من «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة سيدات»، إضافة إلى مبادرة «بالعربي» و«ملتقى المتخصصين العرب»، حيث سيتم تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل وحفلات لتوقيع الكتب العربية طوال أيام المعرض. وتشمل مجالات الكتب التي تشارك بها «قنديل» في المعرض كلاً من الأدب وقصص الأطفال والرواية والمعارف العامة والتطوير الذاتي.