رواية جديدة لإيلينا فيرانتي نوفمبر المقبل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

القراء على موعد في السابع من نوفمبر المقبل، مع رواية جديدة من توقيع الروائية الإيطالية الشهيرة إيلينا فيرانتي، التي نشرت عبر موقع «تويتر» بعض سطورها الأولى، كنوع من التشويق. الرواية لم تحظَ بعنوان بعد، وفق ما أفاد بيان لدار النشر، إلا أن أحداثه، كما أفاد بيان لدار النشر، ستدور في مدينة نابولي الإيطالية.

ولا يعرف الكثير في الواقع عن الروائية المعروفة بفيرانتي، الذي يعتقد، ولو بشكل غير مؤكد، أنها الكاتبة أنيتا راجا المقيمة في روما، بعد أن رفع أحد الصحافيين الإيطاليين القناع عن هويتها عام 2016، بعد أن حققت روايتها حول صديقين فقيرين في نابولي ما بعد الحرب، مبيعات بملايين النسخ حول العالم.

رباعية

وقد أصدرت فيرانتي كتاباً واحداً، بعد نجاح رباعيتها النابوليتانية الشهيرة، وهي عبارة عن مجموعة من قصص أدب الواقع، التي نشرت في وقت سابق في صحيفة «غارديان» البريطانية، تحت عنوان «اختراعات طارئة». ولا يزال من غير المؤكد بعد، متى ستتم ترجمة آخر رواياتها إلى الإنجليزية، إلا أنه نظراً للنجاح الذي حصده عملها الأول، فإن شركة «أوروبا إديشنز» للنشر باللغة الإنجليزية، ستضع ضمن أولوياتها الترجمة، بالتعاون مع «آن غولدشتاين».