«الآثار المصرية الغارقة» يحط رحاله في كاليفورنيا

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، معرض «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر»، في قاعة مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بولاية كاليفورنيا، في ثالث محطة للمعرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان لوزارة الآثار، أمس، أن وزيري دعا، في كلمته بحفل افتتاح المعرض الأمريكيين، إلى زيارة مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة.

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ووفق البيان، يستمر المعرض في قاعة رونالد ريغان الرئاسية حتى 12 أبريل المقبل، ويضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية، وميناء أبي قير.

وأشار البيان إلى أن من أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا إضافةً إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وحسب البيان، بدأت رحلة هذا المعرض عام 2015، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان «أوزيريس، أسرار مصر الغارقة»، ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتى أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.