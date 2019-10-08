افتتاح معرض الفن الإماراتي النيجيري في لاغوس

المصدر: لاغوس - وام

افتتح البروفيسور يمي أوسينباجو، نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية برفقة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا معرض الفن والثقافة الإماراتي النيجيري المقام في مركز مايك أدينوغا بمدينة لاغوس والذي تنظمه سفارة الدولة في نيجيريا.

واصطحب سفير الدولة، نائب الرئيس النيجيري في جولة في المعرض، مستعرضاً عدداً من القطع واللوحات الفنية لفنانين إماراتيين ونيجيريين.

وأثنى نائب الرئيس النيجيري على التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى المجالات العديدة الواعدة للتعاون بينهما، منوهاً بأن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نجحت في خلق نموذج يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وأكد أن الإمارات وجهة رئيسة للنيجيريين بغرض السياحة والعلاج والاستثمار والتجارة، ومنوهاً بالدور الرئيس والمهم الذي تلعبه دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية إقليمياً ودولياً.

من جانبه أشار سفير الدولة إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات ونيجيريا، معتبراً الفعالية بداية للتعاون في مجال الصناعة الإبداعية التي من شأنها بناء جسور التواصل المعرفي والفكري والفني والثقافي بين شعبي البلدين الصديقين.

وقد تم عرض فيلم قصير لاستعدادات الدولة لاستضافة معرض «أكسبو 2020 دبي»، وأهدى سفير الدولة لنائب الرئيس النيجيري لوحة فنية للفنان الإماراتي حسين الهاشمي، تحمل اسم نائب الرئيس النيجيري بالخط العربي المزخرف.

حضر المعرض عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى نيجيريا وأعضاء البرلمان النيجيري، بالإضافة إلى عدد من النخب الفنية والثقافية ورجال الأعمال.