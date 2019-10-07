مهرجان المفرق للشعر يطوف بين مدن الأردن

المصدر: الشارقة - البيان

تواصلت فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الخامسة، أول من أمس في المكتبة الوطنية في عمان، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر في المفرق.

وتضمنت الفعاليات جلسة قصصية للفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي بدورات سابقة: شاكر ريكان «العراق»، وأسماء محمد زيتون «الأردن»، وياس السعيدي «العراق»، ومروة هيثم ملحم «سوريا»، وأدارت الجلسة الشاعرة وفاء جعبور.

وفي السابعة من مساء نفس اليوم وفي المكتبة الوطنية، أقيمت أمسية شعرية للشعراء: لؤي أحمد «الأردن» وجعفر حجاوي «فلسطين» ووفاء جعبور «الأردن» وياس السعيدي «العراق» وجرّاح كريم «العراق»، وأدار الأمسية الشاعر الصحفي عمر أبو الهيجاء، حيث قرأ الشعراء نماذج من قصائدهم التي تناولت مواضيع اجتماعية وإنسانية.

كما أقيمت الأمسية الشعرية الثانية ضمن فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء، شارك فيها الشعراء: غازي بكار العجارمة، وعادل الترتير، ود.هاني عبد الجواد، ومرام المصري، ومحمد أكرم سالم، أدارها الصحفي إبراهيم السواعير، وسط حضور من أبناء ومثقفي الزرقاء.

هذا ويستضيف بيت الشعر في المفرق آخر أمسيات المهرجان لشعراء عرب هم: د.بـكر السواعــدة، وجـــاســر الـبــزور، ومحمد عياف العموش، ود.نـــاصر السخني، وإدارة الأمسية للشــاعر إبراهيم الحسبان، يلي ذلك فقرة فنية أردنية.