جسر يعيد وصل أقدم قلعتين في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

أسفر تعاون مكتب «وليام ماثيوز أسوشياتس» للتصميم الهندسي وشركة «ناي أند بارتنرز» عن إنشاء جسر قصر تينتاجل بمقاطعة كورنوال التاريخية يتكون من جسرين يمتد كل منهما مسافة 30 متراً ولا يلتقيان في الوسط، إذ تجمعهما ثغرة باتساع 40 ملليمتراً تسمح للجسر بالتمدد والتقلّص تماشياً مع درجات الحرارة المتغيرة.

ويمتد جسر قصر تينتاجل للمشاة على ارتفاع يزيد على 58 متراً، ويصل بين شاهقين صخريين وأعادا ربط شقي المنطقة الأثرية ويضمان أقدم قلعتين في بريطانيا. ويذكر أن الجسر الأصلي الذي كان يمتد بين الجزيرة والبرّ الرئيسي قد انهار في فترة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

دعامات الجسر مصنوعة من الحديد والألواح الصخرية المحلية وقد انتظمت عامودياً لتشكل الممر، أما الدرابزين فصنع من ألواح أشجار السنديان.

وقد شكّلت إعادة وصل الجزءين تحدياً نظراً لموقع القصر البعيد على شاهق صخري، والرياح العاتية والمحظورات المعمارية التي تفرضها أهمية المكان التاريخية والبيئية.

وكان زوار الموقع الأثري يضطرون في السابق إلى تسلّق منحدرات وعرة لعبور جسر ضيق في أسفل المنحدر.