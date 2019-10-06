بالفيديو.. تسميم شجرة بابا الفاتيكان في كولومبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت نقلاً وسائل إعلام كولومبية محلية، أن شجرة قام بزرعها بابا الفاتيكان، فرنسيس عندما كان في زيارة إلى فيلافيسينسيو بكولومبيا في العام 2017، قام مخربون بتسميمها.

وعثرت السلطات الكولومبية على "شجرة الحياة"، وهي إحدى أشجار الـ غواياكان، وقد احاطت بجذوعها مادة سامة، وتعمل السلطات بجدية لإحياة الشجرة.

وزرع البابا فرنسيس هذه الشجرة أثناء زيارته لكولومبيا كرمز للمصالحة، ولتثبيت اتفاقية السلام والهدنة التي وقعت حينها بين حركة المتمردين "فارك"، والنظام الكولومبي، وفق "يورونيو".