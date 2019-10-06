شاهد.. غزال يقتحم صالون حلاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

التقطت كاميرات مراقبة لقطات لغزال مشوش يخترق نافذة صالون حلاقة، ويحدق في العملاء قبل أن يفر من مكان الحادث.

وقام الغزال ذو المظهر الرائع باقتحام صالون لتصفيف الشعر في بحيرة رونكونكوما بنيويورك، ظهر السبت، مخترقاً نافذة المحل، ما تسبب في ذهول العملاء قبل أن يدبر هارباً.

وقد تسبب الغزال في جرح عميلة كانت تجلس في منطقة الانتظار، بحسب (ABC News).

وقالت الشرطة، الني وصلت بعد ذهاب الغزال، إن تلك المرأة عانت من آلام في الرأس والساق وتم نقلها إلى مستشفى جامعة ستوني بروك بإصابات لا تهدد الحياة.