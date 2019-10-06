افتتاح متحف لـ "السيلفي" في فيينا

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح في العاصمة النمساوية فيينا متحف مؤقت فريد من نوعه وفكرته تبدو مجنونة وخاضعة للموضة والتقليعات الرائجة.

السيلفي أو الصور الذاتية.. هذا هو أساس هذا المتحف الجديد الذي يتيح الفرصة لزائريه لالتقاط صور ذاتية بخلفيات مبتكرة وزاهية، بحسب "يورونيوز".



هذا المتحف كما يعرف عن نفسه هو أول متحف على الإطلاق "مصنوع لإنستغرام" وبدون فلاتر، حيث يضم 24 تركيباً فنياً تفاعلياً لا يتطلب أي منها استخدام أي فلتر للصور عند تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "يورونيوز".

وكتب المتحف على موقعه على الإنترنت: "نرى، نعيش، نشعر، نشم، ونتذوق. نلتقط صوراً"، ويضيف الموقع أنه يشجع الزوار على "أن يكونوا جزءًا من الفن".

وتم بالفعل نشر صور لبعض هذه التركيبات الفنية على صفحة الشركة على إنستغرام، حيث ظهرت بشكل زاه وملون.

تبلغ تكلفة الدخول للمتحف حوالي 15 يورو للشخص الواحد، وتتيح التذكرة التجول والتقاط الصور لمدة 90 دقيقة.