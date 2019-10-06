المؤتمر الخليجي للتراث يناقش رؤية الشيخ زايد للتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المؤتمر الخليجي السابع للتراث والتاريخ الشفهي تحت عنوان «زايـد والتسامح: ثقافة مجتمع ونهج قيادة» احتفاءً بعام التسامح، الثلاثاء والأربعاء القادمين في منارة السعديات بأبوظبي.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين والأكاديميين والباحثين والخبراء من الجامعات الخليجيّة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنيّة.

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يسلط المؤتمر الضوء على دور دولة الإمارات في حفظ التراث والتاريخ الشفهي، وضرورة ذلك في رحاب عام التسامح، للتأكيد على قيم التسامح في الموروث الوطني». وأوضح «المؤتمر يعكس قيمة أساسية أورثنا إياها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهي قيمة التسامح بأبعادها كافة».