«العويس الثقافية» تحيي ذكرى درويش 9 و10 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة فكرية موسعة بعنوان: «محمود درويش ـ أثر الفراشة لا يزول»، وذلك يومي الأربعاء 9 أكتوبر والخميس 10 أكتوبر المقبلين في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، إحياءً لذكرى الشاعر الراحل محمود درويش (1941 ـ 2008).

يشارك في الندوة نخبة من الكُتّاب والأدباء بأبحاث وأوراق عمل مختلفة تتناول شعر وحياة محمود درويش، من بينهم د. شربل داغر وعبده وازن والدكتور محمد شاهين والدكتور محمود جرن وسيد محمود، كما تشارك في الندوة د. حورية الخمليشي والدكتورة مريم الهاشمي والدكتور أحمد بن صالح الطامي. وعلى هامش الندوة يوقع الدكتور شربل داغر الدكتور محمد شاهين كتابهيهما الصادرين عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.