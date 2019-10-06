اتحاد الكتاب يخصص فعاليات أكتوبر لحبيب الصايغ

المصدر: أبوظبي - البيان

يستهل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، نشاطه في الموسم الثقافي الجديد 2019-2020، تحت شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع»، بتخصيص فعالياته لشهر أكتوبر، عن الراحل الكبير الكاتب حبيب الصايغ، وتأتي تحت عنوان «حبيب الصايغ.. حاضراً».

تتضمن البرنامج أربع فعاليات تتناول جوانب شخصية الراحل، الأولى أمسية شعرية، بعنوان «في رثاء حبيب الصايغ»، والثانية ندوة بعنوان «حبيب الصايغ.. كاتباً صحافياً»، يشارك فيها كل من محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الرؤية، وإبراهيم العابد مستشار المجلس الوطني للإعلام، وتديرها الإعلامية صفية الشحي، والثالثة بعنوان «إبداع حبيب الصايغ»، والرابعة بعنوان «حبيب الصايغ ودوره الثقافي عربياً»، يشارك فيها د.يوسف الحسن، والكاتب خالد بن ققة، والروائي علي أبو الريش، وتديرها الإعلامية عائشة سلطان.