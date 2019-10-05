انقاذ سعودي حاول الانتحار في الباحة

المصدر: البيان الألكتروني

تمكنت فرق الإنقاذ السعودية من انقاذ مواطن حاول الانتحار في منطقة الباحة، حسبما ذكرت صحيفة " المدينة ".

وبحسب الصحيفة فقد تعرّض مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر لإصابات خطيرة وكسور، نتيجة محاولة الانتحار من أعلى جسر نزول رغدان بالباحة.

ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، قوله إن المواطن أقدم على محاولة انتحار من أعلى جسر نزول رغدان وذلك بربط حبل في عنقه في سياج الجسر، ما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوط المواطن.

ونتيجة لذلك أصيب الرجل في أسفل الظهر وكذلك في الأرجل بالإضافة إلى إصابة في الرأس، ونقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وسلم الحادث للشرطة.