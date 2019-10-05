احتفاء وترويج في تدوينات النجوم على «مواقع التواصل»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تفاصيل وأنشطة كثيرة حملتها لنا حسابات نجوم الساحة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي انصب تركيز بعضهم على الترويج لأعماله الغنائية القديمة والجديدة، فضل آخرون تقديم المفاجآت لجمهورهم، سواء على صعيد أعمالهم الفنية، أو حياتهم الشخصية، بينما ذهب البعض نحو نشر صورهم خلال تواجدهم في عدد من بلدان أوروبا. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة غنية من الأخبار والتغريدات التي أثرى بها نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأرجحت بين الكشف عن مشاريع جديدة، وهجران البعض لـ «السوشال ميديا»، واحتفاء بالإنجازات.

البداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي فضلت أن تشارك محبيها بمجموعة صور لها خلال تواجدها في إيطاليا، حيث علقت عليها بالقول: «أشارككم صوري من بورتوافينوا بإيطاليا، وشاركوني بأي مقطع تحبونه من أغنية «ابرحل» وتهدونه لي»، وكانت أحلام قد نشرت أيضاً صورة أخرى توثق لحظة وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض، حيث علقت عليها قائلة: «بطموح زايد الفخر والخير والعز، وبطموح شيوخنا الكبار، ربي يحميهم، وبطموح عيال زايد، هزاع المنصوري فخر بلادي الإمارات، يصل إلى أرض الوطن سالماً.. لله درك يا بلادي داري ومرباي، دوم في القمة».

دعوة الجمهور

في حين دعا الفنان الإماراتي منصور الفيلي، وعبر تغريدة له على «انستغرام» كافة أبناء الجالية الإماراتية في الدنمارك، إلى حضور عرض فيلميه المشاركين في مهرجان آرهوس السينمائي، حيث نشر على حسابه في «انستغرام» بوستر فيلمه «عاشق عموري» للمخرج عامر سالمين. وعلق بالقول: «أتشرف بدعوتكم لحضور فيلمي الروائي الطويل «عاشق عموري» في 6 أكتوبر الجاري، والفيلم القصير «ليمون» في 28 الجاري». وبعيداً عن الحياة الفنية، شارك عدد من الفنانين الفنان فايز السعيد فرحته بيوم ميلاده، وقد قام بدوره بنشر مقطع مصور على «انستغرام»، وأرفقه بتعليق قال فيه: «شكراً لكم من قلبي على محبتكم، والله يديم الأخوة بيننا».

إعلان اللاعب السوري فراس الخطيب اعتزاله الرياضة، دعا الفنان داوود حسين إلى التغريد على حسابه في انستغرام، حيث نشر صورة تجمعه مع فراس، وعلق عليها بالقول: «الخلوق، المبدع، العلامة الفارقة في تشكيلة أي فريق، المحترف المخلص، فراس الخطيب، اعتزالك خسارة للمنتخب السوري وللكرة الكويتية أيضاً، قرار اعتزالك له كل الاحترام، كمحب لك، أتمنى لك التوفيق أينما كنت، وأنا على يقين صعب أن تنجب الملاعب لاعباً بإخلاصك وإمكانياتك.. أحبك في الله يا أخي.. بالتوفيق».

خبرة

احتفاء لافت لقيه المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، في مهرجان أيام فلسطين السينمائية، والذي افتتح بفيلمه «إن شئت كما في السماء»، وكانت إدارة المهرجان قد نشرت مجموعة صور لإيليا وعلقت عليها: «بعض اللحظات التي عشناها معاً ليلة أمس في حفل افتتاح مهرجان أيام فلسطين السينمائية»، وكان حفل الافتتاح قد شهد قيام وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف بتكريم المخرج إيليا سليمان. من جهة أخرى، أكدت الممثلة السورية شكران مرتجى وعبر حسابها على «انستغرام» أن شخصية «شامية» التي قدمتها في مسلسل «وردة شامية» هي خلاصة 25 عاماً من العمل الفني والجهد، وكانت شكران قد نشرت صورة لشخصيتها في المسلسل، وقالت: «شامية خلاصة 25 سنة من العمل الفني، هي خلاصة كل أدواري التي أحب من بعدها فقط ما زلت أسأل ماذا بعد؟».

مشروع جديد

الفنانة عبير نعمة، بدأت منذ أيام بالترويج لمشروع جديد يحمل عنوان «حكاية عبير»، مرفقة إياه بمقطع من أغنيتها «وينك». المشروع الجديد هو عبارة عن ألبوم غنائي جديد، من إنتاج شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، وكانت عبير قد وصفت ألبومها «حكاية» بـ «المغامرة التي لا تخلو من المفاجآت، فكل أغنية فيه تم اختيارها بعناية». في حين، عاد الفنان السوري باسل خياط للظهور مجدداً على جمهوره، حيث نشر صورة له من داخل «الجيم»، وعلق عليها بقوله: «تحياتي ومحبتي لكم بعد غياب... والغياب ضروري أحياناً». في المقابل، كشفت الفنانة ديانا مارديني عبر مقطع مصور نشرته على «انستغرام» عن أحدث أغنياتها، والتي حملت عنوان «شو حلوة الحياة».

ومن جهة أخرى، فاجأت الفنانة أمل عرفة قبل يومين، جمهورها بقرارها الأخير إغلاق حسابها على «فيسبوك»، حيث قالت في منشور لها: «إلى الأصدقاء، لم أحذف أحداً، لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي «روحي» وأتفرغ لحياتي ومهنتي، وإلى لقاء آخر في وقت أنسب.. غداً في الساعة الحادية عشرة ستغلق الصفحة إلى أن يشاء الله.. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة والتنمر بحق بعضنا».