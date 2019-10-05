إبداعات تزيّن الوسائد في الديكور المعاصر

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تحتاج كافة الأرائك، مهما كانت مريحةً، إلى إضافة وسائد ذات حشوات أسفنجية أو قطنية، لتساعد على الاسترخاء أو لإضفاء لمسة طفيفة من التغيير دون قلْب الديكور رأساً على عقب أو إحداث تغييرات جذرية.

في هذا الإطار، يضع ناهل سلو، المدير الإبداعي لشركة سيدار العالمية الرائدة في مجال تزيين النوافذ والجدران، نصائح ذهبية لتتمكّن من إحداث تحوّلات في الديكور بواسطة خدمة الوسائد التزينية، المصمّمة حسب الطلب من خامات وألوان متعددة تواكب صيحات الموضة.

وفى السياق يقول ناهل إن الوسائد الوثيرة تضفي رونقاً على الديكور بكلفة ميسورة. كما أنّ الفنانين المختصين في الأعمال ثلاثية الأبعاد يعدّون مخططاتٍ ثلاثية الأبعاد حسب الطلب لتتوافقَ مع تصاميم تناسب ديكور المنزل. وتتوفر خدمة التصميم تحت إشراف خبراء التصميم الداخلي مما يتيح للعملاء الحصول على تصاميم وسائد خارجة عن المألوف بمختلف الموديلات والأحجام.، بما فيها الخرز والشرابات. كما يمكن اختيار التصميم لكي يتم نقشه على الوسائد!

ويوضح ناهل أن توجهات الموضة العالمية تنحاز نحو التنسيق العصري فيما يتعلق بالديكور وملحقات الأكسسوار الداخلي للمنزل، حيث تتصدر بكل تأكيد الوسائد الصغيرة المتعددة والملونة خاصة المربعة، بحجم (18 إلى 24 إنشاً) مع زركشات بسيطة أو مموّهة، والمصممة من أقمشة ناعمة منسوجة بإحكام كالقطن أو الكتّان لتبعث روحاً من التجدّد في الديكور.

تناغم لوني

من ناحية الألوان، يقترح ناهل سلو اختيار ألوان سادة مع أنماط تعكس اللون الأساسي للوسائد الجريئة، بما أنّ ذلك يعزّز جاذبيتها ويحافظ في الوقت عينه على جمال الألوان السادة.

ويضيف: يتعارض العدد الزوجي من الوسائد مع مفهوم الدقة في الديكور، لذا يستحسن اختيار عدد فردي (3 أو 5) من الوسائد، أو جمع وسائد بأحجام مختلفة، حتى على شكل وسائد أرضية لبثّ روح من البساطة البعيدة عن التكلف مع انطباع بعدم التناسق. استخدم أقمشة وتصاميم متنوّعة يجمعها لون واحد لمنح الديكور لمسةً من التناغم، واختر وسائد بحجم مماثل لدمج التصاميم معاً. احرص على أن تتسم الزركشات بالبساطة، وافسح المجال للأقمشة المتناسقة كي تخطف الأضواء.

أنماط تزيينية

وحول اهم النصائح التي يجب الالتفات إليها خلال تنسيق الوسائد كجزء من الديكور يقول ناهل: ننصح باختيار وسادتَين بارزتَين لا أكثر. ضع وسادةً مستطيلةً في وسط الأريكة وأضف وسادةً أو اثنتين بأنماط أو أشكال خارجة عن المألوف، بما يتناغم مع لون تنجيد الأريكة أو لون الوسادة الرئيسية.

كما أقترح التلاعب بطابع الفخامة، وذلك عن طريق استخدام أقمشة دافئة على غرار الفرو الاصطناعي، وجلد الخروف، والساتان والمخمل، أما لعشاق الطابع الكلاسيكي، فأقترح أن يتم وضع وسادتَين على كل جانب لإعطاء انطباع بالتناسق والترتيب. إذا أردتَ وسادةً أكثر انتفاخاً، يمكنك أن تجرّب حشوة الريش.

يعتمد الحجم المناسب للوسائد على حجم أريكتك. للحصول على أحجام متناسبة مريحة للنظر، نسّق وسائد مربّعة الشكل بقياس 20 إلى 22 إنشاً مع تصاميم دائرية أو مربعة بحجم أصغر. وبالتأكيد، يبقى الحرير خياراً مثالياً للديكور الكلاسيكي.

في هذا الإطار، يقدّم ناهل سلو نصيحةً مفيدةً حول كيفية تنسيق أنماط مختلفة مع بعضها البعض، مثل نقشة البيزلي ونقشات الأزهار، من دون إعطاء انطباع بالفوضى، قائلاً: يمكن تنسيق أنماط كبيرة الشكل بلونَين أو ثلاثة فقط، فيما يستحسن ترك الزركشات الكبيرة مثل الأهداب للوسائد الكبيرة، والضفائر والحبال للتصاميم الصغيرة.