«نون للفنون» تستقبل المشاركات حتى 7 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن «كولاج مركز المواهب» التابع لنادي سيدات الشارقة، عن تمديد فترة التقديم لجائزة نون للفنون، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «ما بعد المطر»، حتى 7 أكتوبر الجاري، ليتسنى المشاركة لجميع الفنانات والمبدعات في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي في دولة الإمارات.

وتهدف الجائزة إلى توفير منصة إبداعية للفنانات الموهوبات المواطنات والمقيمات في الدولة، ممن تتراوح أعمارهنّ بين 18 و40 عاماً للتعبير عن تجربتهن في أجواء «بعد هطول المطر».

واستحدثت النسخة الثالثة من الجائزة فئة جديدة للفن الرقمي، لإعطاء فرصة لمبدعات هذا المجال الجديد للمشاركة في الجائزة، ويحق للمشاركات في هذه الفئة التعديل الرقمي على الأعمال المقدمة حسب الرغبة.