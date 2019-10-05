«الساعة الرابعة» في المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

يواصل المجمّع الثقافي في أبوظبي استضافة المسرح الإماراتي مع عرض مسرحية «الساعة الرابعة» 8 أكتوبر الجاري.

تدور أحداث هذا العمل المستوحى من مسرحية الكاتب الفرنسي لوران بافي «التوك توك» حول 5 شخصيات يعيش كل منهم حياة بائسة نظراً لوقوعه وسط دوامة من الوسواس القهري، حيث يلتقون في غرفة انتظار الطبيب النفسي الدكتور نادر؛ والمسرحية من تأليف طلال محمود وإخراج إبراهيم سالم. ويضم طاقم العمل كلاً من: آلاء شاكر وفيصل علي ومحمد جمعة ونور الصباح وعبدالله حمدان. كما يتضمن برنامج العروض هذا الأسبوع فيلماً سينمائياً حول الفنانة التشكيلية الإماراتية نجاة مكي، التي يُقام لها معرض فردي في المجمّع حتى 15 ديسمبر المقبل.