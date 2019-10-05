برنامج «معرض 421» للشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «معرض421» عن برنامج فعالياته لشهر أكتوبر الجاري، ويضم مجموعة من الدورات وورش العمل وعروض الأفلام.

ويعتزم معرض421 إطلاق دورة تصميم المجوهرات تتألف من ثماني جلسات تحت إشراف مصممة المجوهرات نادية عباس أيام 6 و13 و20 و27 أكتوبر إلى جانب ورش عمل إضافية في نوفمبر، حيث سيتسنّى للمشاركين استكشاف فن صناعة المجوهرات. ويتعاون «معرض421» من جديد مع «سينما عقيل» لعرض فيلمين في إطار سلسلة «العرب والمدينة» يوم 16 أكتوبر.

ويركز الفيلم الأول «شارع الموت وقصص أخرى» من إخراج كرم غصين على العلاقات الاجتماعية في ضواحي بيروت. فيما يتناول الثاني للمخرجة نادين لبكي «كفر ناحوم» قصة صبي لبناني يقاضي والديه بسبب إنجابه إلى هذا العالم وانفصاله عنهم لاحقاً.

ويوم 18 أكتوبر، سيقدم «معرض421» ورشة عمل تصوير وتحميض الأفلام بالتعاون مع مركز «جلف فوتو بلس» تحت إشراف المصور راز هانسرود، حيث تم تصميم الورشة للتركيز على الابتكار وتقنيات الحفظ في هذا النموذج المتناظر من التصوير الفوتوغرافي. وتقدم الجلسة للمشاركين لمحة عامة عن التصوير الفوتوغرافي للأفلام قبل الخروج في جولة للتصوير، كما ستتناول طريقة عمل الحجرة المظلمة. وترحب الورشة بالمشاركين ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً.

وسينظم المركز في اليوم التالي جلسة للمشاركين تحت عنوان «مدخل إلى برمجيات أدوبي لايت روم» للتعرف على برنامج تحرير الصور الأساسي واستكشاف الواجهة وأدوات التحرير، وذلك تحت إشراف المصورة المخضرمة كاثلين هواري.

وترحب الورشة المفتوحة بالمشاركين ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. علاوة على ذلك، سيتم عقد جولة تصوير يوم 19 أكتوبر في منطقة ميناء زايد، مما يتيح للمشاركين الفرصة لتطوير صور فوتوغرافية للمناطق الصناعية والأسواق القريبة بشكل فني. تنعقد الجولة تحت إشراف المصور المحترف راز هانسورد، وستقدم للمشاركين النصح والإرشاد بشأن التحكم في لقطاتهم وكاميراتهم.