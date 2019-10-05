«كلمة تدعم القراءة» ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يقيم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ابتداء من اليوم ، وحتى 20 من أكتوبر الجاري معرضاً مصغراً للكتاب بالتعاون مع المشرف مول، تحت شعار «كلمة تدعم القراءة».

ويسعى المعرض إلى الترويج للكتاب وجعله في متناول الجميع، لا سيما أن مشروع «كلمة» يترجم أهم العناوين من أكثر من 13 لغة عالمية إلى العربية، ويقدم المعرض خصومات تصل إلى 75% على الكتب المعروضة، وهي أكثر من 600 عنوان من الكتب العلمية والأدبية وكتب الأطفال الصادرة عن «كلمة» و«إصدارات» عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وقال سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يأتي هذا المعرض المصغر مواصلة للمساهمة في تنشئة الأجيال الجديدة على المعرفة واكتشاف ثقافات الشعوب من خلال قراءة منجزات كتابها وأدبائها. ويتضمن المعرض مجموعة من الإصدارات التي تلبي تطلعات القرّاء على اختلاف ذائقتهم».