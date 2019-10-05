مهرجان المفرق للشعر العربي ينطلق في عمّان

المصدر: عمّان - البيان

انطلق، أخيراً، مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الخامسة، في دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، وعبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر في مدينة المفرق.

بدأت فعاليات المهرجان بعرض لفرقة الحسين للموسيقى، ثم ألقى فيصل السرحان كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور قائلاً: نحن سعداء جدا ونحن نطلق في هذا اليوم فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الخامسة لهذا العام في رحاب العاصمة عمّان، وأضاف لقد كانت مبادرة بيوت الشعر ولا تزال محطة من محطات الثقافة العربية وعلامة فارقة في تاريخ الشعر الفصيح واللغة العربية بجهد ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصبحت مظلة وارفة لأبناء العروبة وعشاق البيان، آملين أن تكون فعاليات هذه الدورة الخامسة تليق بالذائقة الشعرية الرفيعة مقدرين جهود وزارة الثقافة دعمها الدائم لبيت الشعر بالمفرق والذي سوف يستمر ببرامج الثقافة لمزيد من الإبداع الشعري لنخبة الشعراء وحسهم المرهف بقضايا الإنسان والأمة وطموحاتها.

ومن جانبه عبر عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان قائلاً: يسعدني أن أعبّر عن السعادة والاعتزاز بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمهرجان المفرق للشعر العربي، مستكملاً مسيرة النجاح لبيت الشعر في المفرق.