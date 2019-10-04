شاهد.. شحنة كوكايين تنقذ مهربيها من الغرق

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ خفر السواحل في كولومبيا ثلاثة مهربين للمخدرات بعدما غرقت سفينتهم التي كانت تحمل 1.2 طن من الكوكايين السبت الماضي.

ولجأ المهربون لاستخدام شحنة الكوكايين كعوامات للطفو حتى وصلت قوات الإنقاذ وانتشلتهم من مياه المحيط الهادئ.

وقامت السلطات بمصادرة شحنة الكوكايين وإلقاء القبض على المهربين بعد إنقاذهم، حيث سيواجهون تهماً تتعلق بتهريب المخدرات، بحسب "يورونيوز".