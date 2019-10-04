وفيات السجائر الإلكترونية ترتفع في أمريكا إلى 18 حالة

المصدر: وكالات

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة امس الخميس إن حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في البلاد قد ارتفع إلى 18 حالة في 15 ولاية.

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" في بيان لوسائل الإعلام إن متوسط عمر المرضى الذين توفوا كان 50 عاما، في الفئة العمرية 27-71 عاما.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن 1080 حالة إصابة في الرئة، على الأقل، في 48 ولاية، بزيادة قدرها 275 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصف مدير المركز، روبرت ريدفيلد، الزيادة في حالات الوفاة بأنها "مقلقة للغاية".

وقال ريدفيلد: "لسوء الحظ، قد يكون هذا هو قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالتهديد الصحي المتصاعد الذي يفرضه هذا الوباء على الشعب الأمريكي ، وخاصة على الشباب والبالغين."

ولم ترد تقارير عن حدوث أي زيادة في الإصابة بالأمراض جراء السجائر الإلكترونية في أوروبا.