أطنان من الذهب و 40 مليار دولار في بيت موظف

المصدر: البيان الإلكتروني

داهمت الشرطة منزل موظف صيني في مدينة "هايكو" عاصمة مقاطعة Hainan بالجنوب الصيني، وعثرت فيه على آلاف من سبائك الذهب، وزنها 13 طناً ونصف. ومع أن قيمتها 600 مليون دولار تقريباً، إلا أنها لا شيء مقارنة بالأفظع الذي وجدوه، وظهر معه كأنه فتح مصرفاً مركزياً على حسابه الشخصي.

كما وجدوا في منزل "تشانغ كي" عضو الحزب الشيوعي الحاكم " 58 عاماً" آلاف الرزم من العملات المتنوعة الجنسية، معظمها يوان صيني ويورو أوروبي وين ياباني ودولار أميركي.

أما مجموعها بحسب "العربية.نت" فيعادل 40 ملياراً من الدولارات، إضافة إلى ملكيات مسجلة باسم "تشانغ" المعتبر من كبار موظفي المقاطعة الحكوميين.

قامت الشرطة باعتقال الموظف وبدأوا بالتحقيق معه منذ أسبوع، لمعرفة مصدر ما وجدوه لديه، ومن أين ، فإذا تم التأكد مما جعلهم يراقبونه بسببه طويلاً قبل اعتقاله، وهو أنه مسؤول متهم بالفساد، ويجهد بجمع رشاوى "مليونية" الطراز، جعلته الأغنى بين مليار و300 مليون صيني، فستنتهي حياته بأشد عقاب، إلا إذا قدم تفسيراً مقنعاً ومعززاً بأدلة تثبت براءته، وهذا صعب جداً، لأن ما وجدوه في بيته من وثائق يشير إلى أنه مرتشٍ وفاسد عز نظيره، لذلك جردوا الموعود بالإعدام حتى الموت من كل ألقابه ومناصبه، وأهمها أنه كان سكرتير الحزب في المدينة المقيم فيها، والبالغ سكانها 9 ملايين.