«كلمات لتمكين الأطفال» تهدي أطفال مخيم الزعتري 2000 كتاب

المصدر: الشارقة - البيان

قدّمت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، 20 مكتبة تضم 2000 كتاب، للأطفال السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، تتوزع عناوينها بين الرواية والقصة والكتب العلمية والفكرية.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفال الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، واستكمالاً لجهودها الرامية إلى الوصول بالكتاب لأكبر شريحة من اللاجئين العرب.

دعم

وجاء التبرع بالتعاون مع منظمة بلومنت لمساعدة اللاجئين لتعزيز مراكزها المجتمعية في المخيم، وضمن مبادرة «تبنى مكتبة» التي أطلقتها المؤسسة في العام 2017، بهدف دعم ثقافة الأطفال العرب اللاجئين والنازحين، وتمكينهم من مصادر المعرفة المتنوعة من خلال تزويدهم بالعناوين المعرفية باللغة العربية، وذلك حرصاً على إثراء معارفهم وتمكينهم من ثقافتهم ولغتهم العربية.

ونظّمت المؤسسة خلال زيارتها للمخيم مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار، حيث قدّمت بالتعاون مع مجموعة كلمات وبلومنت، عدداً من ورش العمل العملية والنظرية، إلى جانب جلسات قرائية وفعاليات ترفيهية وتعليمية جمعت الأطفال على الحكايات والمعارف والتجارب الإنسانية.

وحول هذا التبرع الجديد أوضحت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، أن المبادرة مستمرة في تقديم العناوين المتنوعة من الكتب للأطفال اللاجئين، وذلك في إطار أهدافها واستراتيجياتها التي تتجلى بإيصال المعرفة إلى الأجيال الجديدة وتعزيز ثقافاتهم العربية وربطهم بشكل أكبر بالكتاب.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة «تبنى مكتبة» خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017، بهدف توفير مكتبات مصغرة للأطفال في المناطق المحرومة أو المتضررة من الكوارث والصراعات والمجتمعات العربية الجديدة في جميع أنحاء العالم، وتزويدها بالكتب العربية التي تبقي هؤلاء الأطفال على تواصل مع ثقافتهم ولغتهم واهتماماتهم بالعادات والتقاليد العربية.