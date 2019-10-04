«مسابقة سلطان بن زايد الشعرية» تعرّف بأهدافها وشروطها

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت اللجنة المشرفة على مسابقة سلطان بن زايد الشعرية لطلبة الجامعات، عدداً من اللقاءات مع الطلبة المشاركين فيها لتقديم صورة واضحة ومفصلة عن المسابقة، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وعقد اللقاء الأول مع طلبة «أكاديمية ربدان»، حيث قدّم المشرف العام على المسابقة الشاعر عيضه بن مسعود خلالها شرحاً وافياً عن تفاصيل المسابقة وشروطها وأهدافها. تلاه لقاء مع إدارة وطلبة جامعة أبوظبي، الشريك الرئيسي في المسابقة، والتي ستحتضن الحفل الختامي منتصف نوفمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز الأول على 50000 درهم، والثاني على 25000 درهم، والثالث على 20000 درهم، علماً أن اللقاءات لا تزال مستمرة وقيد الإعداد مع باقي الجامعات.

وقال الدكتور عبيد علي راشد المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، إن الهدف من اللقاءات هو الوصول إلى الطلبة في أماكن وجودهم، وتعريفهم بالمسابقة وشروطها، ودفعهم للمشاركة، وخوض غمار المنافسة لتشجيعهم على الإبداع والعمل وتحقيق الإنجاز.

وعن شروط المسابقة قال الشاعر عيضه بن مسعود هي أن تتناول القصيدة المشاركة موضوع التسامح، وأن تكون خاصة بالمسابقة ولم يسبق نشرها أو المشاركة بها في أي مسابقة أخرى، وأن تكون مستوفية للشروط الفنية الخاصة بالشعر الشعبي من حيث الوزن وسلامة القافية ووحدة المضمون، وألا يقل عدد أبيات القصيدة عن ثمانية أبيات، ولا يزيد على خمسة عشر بيتاً.