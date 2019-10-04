مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عن مهارات قيادة الذات

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أول من أمس، ورشة بعنوان: «مهارات قيادة الذات»، قدمها الدكتور عبد القادر العداقي خبير التدريب والكوتشنغ والتسويق، وحضرها 38 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المهتمين.

ويهدف المركز من خلال هذه الورشة إلى نشر الوعي بأهمية تحفيز الذات، وتعزيز الثقة بالنفس، وأن هناك طرقاً كثيرة تساعد الإنسان على تحقيق ما يريد.

استثمار

يقول العداقي: «لا يمكن لمس تغيرات في الحياة ما لم يتم إحداث التغيير الأساسي في ذات الإنسان.. فلا بد من الاستثمار في البشر قبل الحجر، وهذا ما تنهجه حكومة الإمارات، حيث تهتم بالتنمية الذاتية إيماناً منها بالوصول للرقم واحد من خلال ذات الإنسان». وتناولت الورشة تطوير أربع مهارات ذاتية، هي: التفكير، والثقة بالنفس، واتخاذ القرار، والانضباط الذاتي. وتناول المحاضر أيضاً مهارات أخرى تساعد على بناء مكونات النظام العقلي والتخلص من مصيدة التدمير الذاتي للنفس، والاستنزاف العاطفي وغيرها من المعوقات.

وفي نهاية الورشة، قام د. محمد كامل مدير المركز، بتكريم د. العداقي على أدائه المتميز وتطوعه بتقديم هذه الورشة، كما جرى توزيع الشهادات على المشاركين.