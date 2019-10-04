60 فيلماً في النسخة 6 من «أيام فلسطين السينمائية»

المصدر: رام الله - رويترز

انطلقت الدورة السادسة من مهرجان «أيام فلسطين السينمائية»، مساء أول من أمس، في رام الله بالضفة الغربية، بمشاركة أكثر من 60 فيلماً بين روائي ووثائقي من مصر ولبنان وتونس والمغرب فرنسا وإيران والدنمارك وكوسوفو وألبانيا وأفغانستان والولايات المتحدة.

تقام عروض المهرجان الذي تنظمه مؤسسة «فيلم لاب- فلسطين» بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية رام الله في 6 مدن.

وقالت بريجيت بولاد المديرة التنفيذية لمؤسسة «فيلم لاب-فلسطين» في الافتتاح: «نحتفل هذا العام بدورة متميزة، فأعداد المخرجين من فلسطين والعالم العربي الذين تركوا بصمتهم في صالات العروض تزيد، والإقبال المحلي والدولي على موضوع فلسطين أصبح واقعاً».

وعرض المهرجان في الافتتاح «لابد أنها الجنة» للمخرج إيليا سليمان، الذي رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. يتناول الفيلم رحلة هجرة للبطل، الذي يؤدي دوره المخرج إيليا سليمان، بحثاً عن وطن بديل تأخذه إلى باريس ونيويورك، لكن مدينته الناصرة تظل تسكنه طوال الوقت.