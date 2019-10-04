رأس الخيمة تستعد لاستقبال 2020 بعروض شيقة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تستقبل إمارة رأس الخيمة العام الجديد، بحفل غنائي لشمس الأغنية العربية نجوى كرم، والمطرب وليد الشامي، اللذين سيحييان حفلة رأس السنة الجديدة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وسيكون حضور فعاليات ليلة رأس السنة 2020 على موعد مع عرضين للألعاب النارية، تدخل بهما الإمارة موسوعة غينيس للعام الثالث على التوالي.

عائلة واحدة

وأكدت نجوى كرم خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته شركة «مرجان» في فندق «والدورف أستوريا» برأس الخيمة، أمس، بحضور المهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، وطوني سمعان مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا، أن الجميع يشعر بالفرح والسعادة والأمان بين العائلة الواحدة على أرض الإمارات، وأعتبر الإمارات كلها واحدة وتمثل الوجهة الأولى لشعوب العالم العربي من أجل حياة سعيدة، متمنية دائماً أن يبقى الجميع في العالم العربي مجتمعاً على الفرح، وأبدت شعورها بالفخر لإقامة الحفل الغنائي في إمارة رأس الخيمة.

وأبدت الفنانة نجوى كرم ترحيبها بطرح صحيفة «البيان»، الذي تناول إمكانية عرض الحفل الغنائي عبر الشاشات الخارجية أمام الجمهور الخارجي الموجود في منصات ومواقع المشاهدة للألعاب النارية، كما أشار المهندس عبدالله العبدولي وطوني سمعان إلى البدء في دراسة المقترح وتنفيذه وفق الإمكانات المتاحة في كل منصة مشاهدة.

وأعربت كرم عن شكرها لاختيارها من قبل شركتي «روتانا» و«مرجان» لإحياء حفل ليلة رأس السنة في رأس الخيمة دون سواها من النجوم، مؤكدة أن حفلاتها الغنائية في الإمارات لها طابع خاص، حيث تتنافس مدن الدولة للوصول باسم الإمارات إلى المكانة العالمية المرموقة في مختلف المجالات، لتكون واجهة للدول العربية، مؤكدة مكانة رأس الخيمة واحدة من أهم المدن استقطاباً للسياحة العالمية، وما تتمتع به من مواقع سياحية جميلة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.

اهتمام عالمي

من جهته، أكد المهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن نجاح احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة أسهم في استقطاب اهتمام عالمي واسع خلال السنوات الماضية، وهو ما بدا جليّاً في استقطاب الحدث لمئات الآلاف من الزوار الذين قدموا إلى الإمارة من كل أنحاء العالم، وأسهمت هذه الاحتفالات بدور جوهري في ترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة سياحية وترفيهية مفضلة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز الاستثمارات في الإمارة التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، وتوفر بيئة أعمال إيجابية داعمة للنمو.

وأشار العبدولي إلى أن رأس الخيمة تمتلك خطة طموحة للوصول إلى 3 ملايين زائر في 2025، ويسهم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية في دعم تلك الخطط وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة القطاع السياحي العالمية، لافتاً إلى أن الحفل الغنائي يستهدف استقطاب 1300 ضيف من مختلف أرجاء المنطقة، سينضمون أيضاً لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة على الواجهة المائية لميناء العرب في رأس الخيمة.

وأضاف: ستواصل الإمارة إدخال البهجة إلى قلوب الضيوف والزوار مع فقرات الحفل الغنائي وعروض الألعاب النارية المذهلة، التي ستتضمن هذا العام العديد من العناصر الجديدة، بما في ذلك استخدام طائرات ضوئية من دون طيار، في محاولة لتسجيل إنجازين جديدين باسم إمارة رأس الخيمة في «غينيس للأرقام القياسية».

تأثيرات

ستقوم طائرات الدرون بإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، وصولاً إلى التشكيلات التعبيرية، التي ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام هذا العرض المذهل، كما ستتضمن النسخة الثانية من احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار.

وستتاح للعائلات فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة في مواقع متعددة في «جزيرة المرجان»، أبرز وجهات شركة «مرجان»، التي تمثل المنطلق الرئيس للفعاليات الاحتفالية والترفيهية، على أن يتم إعداد مواقع للمشاهدة في «الحمرا» أيضاً لضمان أكبر قدر ممكن من التسهيلات لمئات الآلاف من الزوار المتوقع حضورهم للاحتفالات المنتظرة.

وأكد طوني سمعان مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا، أن اختيار الفنانة نجوى كرم لإحياء الحفل الغنائي ليلة رأس السنة الجديدة هو رسالة محبة للجميع من أرض الإمارات، ضمن الحدث الكبير الذي سيضفي أجواء رائعة على إمارة رأس الخيمة، وسينعكس إيجابياً على الفعاليات المقبلة.