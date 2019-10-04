معهد الشارقة للتراث يشارك في «أنتم البركة»

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار تعزيز التلاحم المجتمعي، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، شارك معهد الشارقة للتراث، أخيراً، في مبادرة «أنتم البركة» التي نظمتها مفوضية مرشدات الشارقة، بمجلس الشواب بمنطقة قلب الشارقة، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب كبار السن وتمضية بعض الوقت معهم.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «يسعدنا المشاركة في مثل هذه المبادرات الاجتماعية والخيرية، التي تشكل فرصة لنا للقاء فئات اجتماعية مختلفة وتعميق أواصر الترابط معها وتعزيز التواصل الاجتماعي فيما بينها، إضافة إلى أننا حرصنا في هذه المشاركة على بث الفرحة في نفوسهم كونها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا جميعاً».

وأضاف الدكتور المسلم: «تضمنت مشاركة المعهد برنامجاً تفاعلياً تمثل في قضاء المشاركين من موظفي معهد الشارقة للتراث الوقت مع المسنين من الرابعة وحتى الثامنة مساءً، تخللتها عروض فنية قدمتها فرقة المعهد للتراث، ومسابقات وبرامج ترفيهية، إضافة إلى مشاركة عدد من الحِرفيات من مركز التراث العربي في عرض سوق تراثي لمنتجات كبار المواطنين».

ويسهم معهد الشارقة للتراث في الحفاظ على الموروث التاريخي الذي يشكل الهوية الثقافية للحضارة الإنسانية.