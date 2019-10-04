سيرة حبيب الصايغ تدشّن الموسم الجديد لفرع اتحاد كتّاب الإمارات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

دشّن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة موسمه الثقافي 2019- 2020، برعاية وحضور الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك تحت عنوان «حبيب الصايغ أيقونة الثقافة والإبداع»، في قاعة مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتضمن حفل الافتتاح عدة فعاليات، من ضمنها مرسم حي، ومعرض كتّاب من رأس الخيمة، ومعرض لصور الأديب والكاتب الصحفي حبيب الصايغ. استهلت الأمسية بكلمة وقصيدة للشاعرة فاطمة المعمري، عضو مجلس الإدارة ورئيسة الهيئة الإدارية للفرع، تلتها كلمة وفاء للأديب الدكتور خليل عيلبوني، مدير مكتب معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، وكلمة للشاعر أحمد العسم مؤسس الفرع، وقراءة في قصائد حبيب الصايغ ألقاها الشاعر حسن النجار.

كما تم عرض مواد تسجيلية عن إنجازات اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات خلال العام المنصرم، ومسيرة الشاعر الراحل خلال توليه رئاسة الاتحاد. وقد أغلق الموسم الثقافي 2018- 2019 بتحقيق قفزة نوعية في أعداد الندوات والمحاضرات الثقافية، حيث تم تسجيل أعداد غير مسبوقة في الحضور الذي تجاوز 2000 زائر.

شهد الافتتاح حضور محمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الأميري، والدكتور محمد بن جرش أمين عام الاتحاد، والشاعر أحمد العسم مؤسس الفرع، وسعيد العامري المستشار بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والشاعر خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، وخلف عنبر رئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعدد كبير من الكتّاب والأدباء والجمهور.