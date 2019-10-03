أوكسانا تهدد ملك ماليزيا السابق بفضح أسرار مؤلمة

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت ملكة جمال موسكو السابقة ومطلقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس بتعويض طلاق فلكي وفق تقرير نشر في سكاي نيوز عربية،

يوضح إن أوكسانا فوفودينا طالبت العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق، الذي جاء بعد نحو عام من زواجهما.

وبعد أسابيع على ولادتها لابنهما والانفصال، هددت أوكسانا ملك ماليزيا السابق بفضح وكشف "الأسرار المؤلمة" في علاقتهما الرومانسية.



وقال مصدر مقرب من السلطان محمد، في تصريح صحيفة ميل أونلاين، إن أوكسانا، البالغة من العمر 27 عاما، طالبت بمنزل في لندن بعد أن طلبت واحدا آخر في العاصمة الروسية موسكو، رغم أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها معها.



وبحسب ما ورد، فقد تساءل الملك الماليزي السابق، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، ساخرا هل تعتقد أنني بيل غيتس؟



وأضاف أيضا عن النفقة للرضيع ليون هل سيلتحق بجامعة إيتون العام المقبل، ولذلك هي بحاجة إلى الكثير من الأموال لأجل رضيع؟



يشار إلى أنه تم تسجيل الطلاق في الأول من يوليو الماضي مع شهادة تحمل ختم ولاية كيلانتان وتم وضع علامة على أنها نسخة إلى الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق قد تم بشكل نهائي من خلال النطق ثلاثا بكلمة "طالق"، كما تنص على أن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة.



وشكل انفصال ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس وأوكسانا نهاية مفاجئة للرومانسية المدوية التي هزت ماليزيا، تماما مثلما كان الحال عند زواجهما.