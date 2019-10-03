دراسة: 225 ألف درهم تنفقها النساء على صبغ شعرهن في بريطانيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت دراسة بريطانية حديثاً أن واحدة من كل 20 امرأة تنفق ما يزيد على 50 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 225،476 درهم إماراتي خلال حياتها في صبغ شعرها.

وأفاد الباحثون أنه أكثر من مليون امرأة في بريطانيا تنفق 100 جنيه إسترليني على الأقل في زيارة صالونات التجميل كل ستة أسابيع ونصف بهدف تغيير لون الشعر. كما أن واحدة من كل أربعة نساء تنفق 18،370 جنيه إسترليني في مرحلة البلوغ، أو ما يعادل 291،60 جنيه إسترليني سنوياً لتغيير لون الشعر الطبيعي.

وفي الإطار يقول مايكل كوربي، مدير قسم الإبداع العالمي في صالون "ليفينغ بروف" للعناية بالشعر:" يمكن للون الشعر أن يترك تأثيراً هائلاً على الثقة بالنفس، وإننا لمحظوظين لأننا نستطيع التغيير من اللون الطبيعي إذا ما رغبنا بتجربة أشياء جديدة."

ووجدت الدراسة أن المرأة العادية يمكن أن تغيّر بين ستة تصفيفات شعر خلال حياتها، وأنها تختبر أربعة ألوان على شعرها. وتبين أن ثلث النساء قد تصبغ شعرها لمجرد أنها "تشعر بالملل"، إلا أن واحدة من أربعة نساء تلجأ لتغيير لون شعرها لتحسين مستوى الثقة بالنفس.

وأفادت الأبحاث كذلك أن ربع النساء الألفين المستطلعة آراءهن، من قبل شركة "وان بول" للأبحاث أكثر ميلاً لإنفاق رواتبهن على تصفيف شعرهن بدلاً من إنفاقه في الصالات الرياضية، بما يثبت أن المظهر يحتل أهميةً أكبر من البقاء بصحة جيدة.