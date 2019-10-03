قصر الوطن يغير ساعات العمل ويغلق أبوابه مؤقتا

أعلنت إدارة قصر الوطن عن تغيير ساعات العمل مؤقتا في قصر الوطن يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر و الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، حيث سيبدأ القصر باستقبال الزوار في الأوقات المذكورة أدناه:

الإثنين – 7 أكتوبر 2019 12 ظهرا – 7:15 مساء

الأربعاء – 9 أكتوبر 2019 1 ظهرا – 7:15 مساء

علاوة على ذلك، سيتم إغلاق قصر الوطن مؤقتًا لمدة أسبوع ابتداءا من يوم الجمعة 11 من أكتوبر وحتى يوم الخميس 17 من أكتوبر 2019. وقد توجب هذا الإغلاق باعتبار أن القصر هو مقر عمل رسمي.

سيتم إعادة فتح قصر الوطن للجمهور اعتباراً من يوم الجمعة 18 من أكتوبر 2019.