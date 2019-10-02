العيش قرب البحر يقلل الإصابة بالأمراض العقلية!

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن العيش بجوار البحر يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العقلية، ووجد الباحثون أن الأشخاص الأقل دخلا هم الأكثر تأثيراً بهذه البيئة.

وذكرت "روسيا اليوم" ان جامعة إكستر حللت بيانات أكثر من 26 ألف بريطاني، ووجدت أن أولئك الذين يعيشون على بعد نحو نصف ميل من الساحل "قرابة 1 كلم"، كانوا أقل عرضة بنسبة 2.2% للمعاناة من مشكلات في الصحة العقلية مقارنة بأولئك الذين يعيشون على بعد 30 ميلا من الساحل (نحو 50 كلم)، أي في المناطق الداخلية.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بمرض عقلي لدى أفقر السكان الذين يعيشون بالقرب من البحر، تراجع بمقدار الثلث.

ويعتقد الخبراء أن بيئة الهواء النقي والفضاء المفتوح تقلل من التوتر وترفع من شأن الصحة العامة، كما أن التنزه على الشواطئ يعزز الرفاهية الذهنية عن طريق الحد من الإجهاد، ويوفر فرصة للنشاط البدني والتواصل الاجتماعي.