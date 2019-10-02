السعودية.. وفاة طالب بمدرسة في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد 20 يوماً فقط من وفاة الطالب معتز الحارثي الذي توفي إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، توفي صباح أمس (الثلاثاء) طالب (13 سنة) يدرس في الصف الأول المتوسط في مدرسة أبي ذر الغفاري شرقي جدة، في حادثة صنفتها إدارة التعليم بجدة بأنها بسبب تدافع.

ونقلت صحيفة " عكاظ " عن مساعد المتحدث باسم إدارة التعليم في جدة، الدكتور أحمد ردة المالكي، قوله أن الطالبين اللذين وقع بينهما تدافع يدرسان في ذات الصف، وأنه نجم عن ذلك التدافع سقوط أحدهما، ونقل بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه في الطريق.

وشدد على حرص التعليم على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، لافتا إلى أن مدير التعليم بجدة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتقضي التعليمات في مثل هذه الحوادث على إيداع أي حدث تثبت جريمته دار الملاحظة الاجتماعية، وأن دائرة الأحداث في النيابة العامة تتولى التحقيق مع الطالب في مقر دار الملاحظة بحضور ولي أمره أو محاميه طبقاً لنظام الاحداث الجديد.

في حين يواصل الطالب الموقوف دراسته داخل الدار التي توفر خدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية للأحداث الموقوفين أو المحكومين.