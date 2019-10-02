«سيرة كتّاب» في مركز فن جميل بدبي 12 الجاري

المصدر: دبي -البيان

ينظم «اقرأ..المنتدى العربي للكتاب»، فعالية «سيرة كتّاب»، في 12 الشهر الجاري، في الثالثة عصراً، ضمن مركز فن جميل بدبي، حيث تتضمن جلسات حوارية تناقش سير سبعة كتاب عرب، ويأتي ذلك بعد أن حققت جلسة «اقرأ يناقش روايات البوكر 2019» النجاح الكبير والمتميز!.

وقد دعا المنتدى جمهور القرّاء للمشاركة في الحدث، إضافة إلى جميع المهتمين بالشأن الثقافي والمتابعين للساحة الثقافية وما يحدث فيها من أنشطة وفعاليات. وستجرى في اللقاء محاورات مع مقدمي الرواية من أعضاء المنتدى والنقاش معهم ومع الحضور حول كتب في «أدب السيرة» لأدباء عرب تركوا بصمة في عالم الأدب، والذين تعد آثارهم شاهداً على العصر الذي عاشوه وعلى تاريخ أوطانهم.