«مدارات ونقوش» تواصل توثيق التراث

المصدر: دبي - البيان

صدر العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش» الشهرية التي تُعنى بالتراث والتاريخ ودراسات الخيول العربية، عن مركز جمال بن حويرب للدراسات بدبي، وقد تضمن جملة من المواضيع والتقارير والبحوث والمقالات لكبار الكتاب في قضايا بحثية توثيقية متخصصة، فضلاً عن ملف خاص عن تاريخ المياه الغازية.. الثراء والشهرة والنجاح، حيث طاف الملف في عالم هذه الصناعة المربحة وأبعادها الاجتماعية وعَرج الملف على إنشاء شركة مرطبات دبي وبواكير هذه الصناعة في الإمارات والخليج عموماً، وتضمن العدد مادة غنية عن استراتيجية راشد لنهضة البلاد، وذلك ضمن سلسلة مفكرة أخبار دبي، كما نشرت المجلة لمحة مبكرة عن الأحوال الصحية في الإمارات، وألقت المجلة في باب الراوي الضوء على خلف بن عبد الله العتيبة، مؤسس أول مدرسة في أبوظبي.