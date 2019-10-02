الترجمة محور اهتمام اتحاد الكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

وضع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات محور الترجمة ضمن المحاور الأساسية لاهتماماته، لما للترجمة من دور بارز في نقل الثقافة بين الشعوب وتحديداً الأدب. وفي اليوم العالمي للترجمة نهنئ المترجمين والعاملين في هذا الحقل، ونعزز حضورهم في جدول الفعاليات المقامة ضمن الموسم الثقافي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال عقد جلسات نقاشية تدور حول قضايا الترجمة ومناقشة الكتب المترجمة.

ومن جانبها قالت الأديبة شيخة عبد الله المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة الهيئة الإدارية لفرعه بدبي: بغية تفعيل حركة الترجمة أخذت الدول والمنظمات بتأسيس جمعيات ونقابات واتحادات للمترجمين كاتحاد المترجمين العرب، والاتحاد الدولي للمترجمين،وغير ذلك.