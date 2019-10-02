شاهد.. شاحنة تموين تخرج عن السيطرة في مطار أمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت شاحنة للتموين عن السيطرة في مدرج مطار أوهير الأمريكي، حيث استمرت في الدوران على نفسها، متسببة في جرح أحد عمال المطار ورمي حمولتها على يمينا وشمالا.

ويظهر فيديو نشرته قناة (ABC News) كيف تمكن أحد عمال المطار من السطيرة على سيارة التموين، بعد اعتراضها بسيارة.

وأهابت شركة أمريكان إيرلاينز أنها تحقق في الأمر.

وقالت: "نحن نقدر التحرك السريع لعضو فريقنا الذي أوقف السيارة"، مضيفة أنه لم تسجل أية إصابات خطرة.