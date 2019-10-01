"سيلفي" في جنازة شيراك

المصدر: البيان الإلكتروني

توافد الألآف من الفرنسيين الأحد على مجمع "أنفاليد Invalides" العسكري بباريس لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عام.

وقام البعض من المشاركيين في هذا التكريم الشعبي بالتقاط صور شخصية "سيلفي" أمام النعش، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض هذه التصرفات غير لائقة، فيما وصفها البعض الآخر بغير المحترمة، وفق "يورونيوز".

وكتب أحد رواد موقع تويتر "ماذا ستكتب كعنوان؟ أنا أمام نعش شيراك".

وغرد آخر بقوله "ليس لدي كلمات، أنت لا تخجل من أي شيء؟".

وتم التعليق على هذه المشاهد على نطاق واسع، وفي أغلب الأحيان لإدانة الموقف الذي يعتبر غير مناسب. وكتب مغرد آخر "من العار أن نرى مثل هذه الصورة. يجب أن تكون هذه اللحظة لحظة تأمل. ليست فرصة لأخذ صورة شخصية".

وكتب آخر "تنتظر 6 ساعات للوصول إلى التابوت من أجل أخذ صورة شخصية، هل يعتبر هذا تكريما؟ مجتمعنا، مريض فعلا".