شاهد لحظة انهيار جسر في تايوان فوق ناقلة نفط وقوارب صيد

المصدر: البيان الإلكتروني

انهار صباح اليوم جسر يبلغ طوله 140 متراً في منطقة نانفانغو الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان. وخلال مرور شاحنة محملة بالوقود فوق الجسر وقبل أن تصل إلى الجهة الأخرى وقع الانهيار فسقطت فوق القوارب والسفن الموجدة أسفل الجسر.

وبحسب موقع "يورنيوز" فإن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى 6 أشخاص يعتقد أنهم علقوا أسفل الجسر في قوارب الصيد التي كانت راسية تحته. وأظهرت صور لكاميرات المراقبة لحظة وقوع الجسر على ثلاثة قوارب صيد على الأقل، وغرق ناقلة نفط كانت تعبر من الموقع.

وقالت الوكالة الوطنية التايوانية لمكافحة الحرائق إنها أحصت 6 أشخاص في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة أن "عملية الإنقاذ متواصلة"، مضيفةً أن عشرين شخصاً أصيبوا بجروح، بالإضافة إلى ربان ناقلة النفط التايوانية.

واندلعت النيران بالناقلة، ما أدى لارتفاع سحب دخان أسود كثيف في الهواء. ولم يتضح بعد سبب انهيار الجسر الذي شيد عام 1998 ويضم مرفأ صيد صغير. وأطلق المدعون تحقيقاً حول سبب الانهيار وفق ما أكد وزير النقل لينشيا-لونغ، مضيفاً أن الجسر كان لا يزال ضمن مدى العمر المتوقع له وهو 50 عاماً.