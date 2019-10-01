يقتل مضيفة جوية لرفضها الزواج منه

المصدر: وائل الخطيب

قالت الشرطة في بيجنور الهندية يوم الثلاثاء إن امرأة كانت تعمل مضيفة جوية قتلت بالرصاص على يد شاب في منطقة دولاباد بمنطقة مركز شرطة سيوهور عندما رفضت الزواج منه، وفق ما ذكرته صحيفة "يوني انديا".

ونقلت المرأة المصابة بجروح خطيرة، والتي كانت تعمل كمضيفة جوية على مدار السنوات الثمانية الماضية في قطاع الطيران، إلى المستشفى في حالة حرجة في مراد آباد، حيث توفيت متأثرة بجراحها صباح اليوم الثلاثاء.

وتم تحديد شخصية المتهم باسم Ashwini المكنى بجوني.

وطبقاً للشرطة فإن المتهم ذهب هائجاً عندما رفضت الضحية الزواج منه وبدافع الانتقام بادرها بخمس رصاصات مساء الاثنين، ثم ولى هاربا بعد إطلاق النار على الضحية،وذكر أيضا أن الشاب المتهم قتل شقيقيه قبل أربعة أيام في منطقة بارهابور.

وقالت الشرطة إنها أطلقت عملية مطاردة للقبض عليه وما زالت التحقيقات جارية.