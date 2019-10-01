«سي إي أو وورلد»: دبي الأولى إقليمياً في «أطعمة الشوارع»

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية دبي في المركز الأول إقليمياً، والــ 11 عالمياً على قائمة أفضل 50 مدينة على مستوى العالم في أطعمة الشوارع، للعام الجاري، والتي نشرتها أمس.

وذكرت المجلة في التقرير المرفق بالقائمة، أنها صنفت المدن استناداً إلى استبيان أجرته على عينة ضخمة، بلغ قوامها 92.000 من الأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر بحكم أعمالها، و1400 شخص ينتمون، يعملون لدى شركات سياحية تنتشر فروعها في 86 دولة حول العالم.

وجرى الاستبيان على مدى ثلاثة أشهر، وتحديداً من تاريخ 18 يوليو وحتى 19 سبتمبر، حيث اختار أفراد العينة أفضل مدن العالم في أطعمة الشوارع، من حيث جودة الطعام ونظافة الخدمة، وفقاً لآرائهم.

وأوضح التقرير أن دبي تزخر بعدد هائل من المنافذ التي تقدم أطعمة شوارع متنوعة، تنتمي إلى كافة مطابخ العالم.

وكانت المدن العشر الأفضل على القائمة، هي: سنغافورة، بانكوك، هونغ كونغ، هوتشي منه، مومباي، روما، سيدني، مكسيكو سيتي، وبورتلاند.